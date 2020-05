கொரோனா நேரத்தில் 2 ஆயிரம் கோடி டெண்டர் முறைகேடு... மத்திய அரசின் தடா!

தமிழக கிராமங்களுக்கு 2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் பைபர் ஆப்டிக் மூலம் இணையதளம் கொண்டு செல்லும் திட்ட டெண்டரின் நிபந்தனைகளை இரண்டு நிறுவனங்களுக்குச் சார்பாகவும், பெரும்பாலான ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு எதிராகவும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை மாற்றியது மற்றும் முறைகேடுகள் குறித்து முதல்வர், தலைமைச் செயலாளர், மத்திய தகவல் தொடர்பு துறை, மத்திய விஜிலன்ஸ் கமிஷன், காம்படிஷன் கமிஷன் மற்றும் தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை (Department for Promotion of Industry and Internal Trade - DPIIT) ஆகிய துறைகளுக்கு ஏப்ரல் 19, மற்றும் 29 தேதிகளில் புகார் அனுப்பியது அறப்போர் இயக்கம். அப்படி அனுப்பப்பட்ட புகாரை ஏற்றுத்தான் இப்போது அதிரடியில் இறங்கியிருக்கிறது மத்திய அரசு.