இந்தியாவை உலுக்கியப் புகைப்படமும் சர்வதேசப் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் நிலையும்!

அமெரிக்காவின் பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் ஆன் கேஸ் மற்றும் அங்கஸ் டியட்டன் இருவரும் தாங்கள் எழுதிய Deaths of Despair and the future of capitalism புத்தகத்தில் அமெரிக்காவில் இருக்கும் தொழிலாளர் வர்க்கத்தினரிடையே அதிகரித்திருக்கும் மரணங்கள் குறித்தும் அதற்குக் காரணமான சமூகப் பொருளாதாரச் சூழல் குறித்தும் இந்தக் கொரோனா பேரிடருக்கு முன்பே எச்சரிக்கை செய்திருந்தனர். 1980-களில் கறுப்பின மக்களில் தொடங்கித் தற்போது வரை தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் எப்படியெல்லாம் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அந்தப் புத்தகம் விவரிக்கிறது. அடுத்த பத்தாண்டுகளில் மட்டும் அமெரிக்காவின் ப்ளூகாலர் தொழிலாளர்கள் 75,000 பேர் இதுபோன்ற நெருக்கடிகளால் இறக்கலாம் என கோவிட்-19 ஐ ஒட்டி அங்கே மேற்கொள்ளப்பட்ட சர்வே விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.