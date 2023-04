Published: 11 Apr 2023 7 AM Updated: 11 Apr 2023 7 AM

சட்டசபை: `பாஜக, எப்போவுமே நிக்குறீங்களே...'; `காங்கிரஸா டாஸ்மாக் பத்தி பேசுறீங்க?' - கலகல அப்பாவு

சட்டப்பேரவையில் நேற்று(10-04-2023) செய்தி மற்றும் விளம்பரம், வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை, சட்டத்துறை ஆகிய மூன்று துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நடந்தது.