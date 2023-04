Published: Just Now Updated: Just Now

ராமநாதபுரம்: பாஜக மாவட்டத் தலைவர்மீது நாற்காலிகளை வீசி தாக்குதல்! - நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் சலசலப்பு

ராமநாதபுரத்தில் நடந்த பா.ஜ.க நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மாவட்டத் தலைவர்மீது, முன்னாள் மாவட்டத் தலைவரின் ஆதரவாளர்கள் நாற்காலிகளை வீசி தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்தால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.