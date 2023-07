Published: 18 Jul 2023 11 AM Updated: 18 Jul 2023 11 AM

தமிழ்நாடு நாள்: ஜூலை -18 ம் தேதி கொண்டாடப்பட வரலாற்றுக் காரணம் இதுதான்!

அப்படி தமிழ்நாடு என பெயர் சூட்ட 1968-ம் ஆண்டு ஜூலை 18-ம் தேதி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நாளை தான் “தமிழ்நாடு நாள்” என இன்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அதன் நீண்ட வரலாற்றினை மிக சுருக்கமாக மீள் பார்வை செய்யலாம் வாருங்கள்.