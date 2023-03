Published: 18 Mar 2023 9 AM Updated: 18 Mar 2023 9 AM

துணைவேந்தர் நியமனம்: `மாநில அரசுக்கு உரிமை இல்லையா?’ - கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு சொல்வதென்ன?

``துணை வேந்தர் நியமனத்தில் யு.ஜி.சி-க்கு எந்தப் பங்கும் கிடையாது. அதன் துணை வேந்தர் பதவி தகுதிகள் குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம். யு.ஜி.சி தலையிட்டு இவரை துணை வேந்தராக நியமிக்க வேண்டும் என சொல்ல முடியாது.” - வழக்கறிஞர்