Published: 21 Apr 2023 11 AM Updated: 21 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சட்டசபை: `அது அம்மாவின் வீடு அல்ல’ - கொடநாடு வழக்கில் ஸ்டாலின் Vs எடப்பாடி பழனிசாமி!

``'கொடநாடு பங்களா' முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சொந்த வீடு அல்ல" - சட்டப்பேரவையில் எடப்பாடி பழனிசாமி.

