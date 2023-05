Published: 19 May 2023 7 PM Updated: 19 May 2023 7 PM

`ஜல்லிக்கட்டு தீர்ப்பால் நம்நாடு பின்னோக்கி செல்கிறது’ உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பீட்டா அதிருப்தி!

``2017-ம் ஆண்டு மீண்டும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி அளித்த பிறகு இதுவரை 104 ஆண்கள் மற்றும் குழந்தைகள், 33 காளைகள் மற்றும் ஒரு பசு இறந்துள்ளன" - பீட்டா அமைப்பின் மூத்த சட்ட ஆலோசகர் அனுஷா மூர்த்தி