Published: 22 May 2023 7 PM Updated: 22 May 2023 7 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

’ஆவினில் தண்ணீர் பாட்டில் அறிமுகம்’ - எதிர்க்கும் கட்சிகள், சங்கங்கள் - திமுக-வின் விளக்கம் என்ன?

``இந்தியாவில் எந்த மாநிலமும் கூட்டுறவு சங்கங்களில் தண்ணீரை விலைக்கு விற்காத நிலையில், தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான ஆவின் தண்ணீர் விற்பனைக்குக் கொண்டுவருவது பெரும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது." - தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கம்