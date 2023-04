Published: 19 Apr 2023 6 AM Updated: 19 Apr 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

சட்டப்பேரவை: `கடந்த ஆட்சி... எல்லாம் `சிடி’ போட்டு வைத்திருக்கிறேன்’ - நேரலை விவகாரத்தில் சபாநாயகர்

``எங்களின் கோரிக்கையை உங்களிடம் முன்வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் நிறைவேற்றப்படவில்லை. அதனால் அவையை புறக்கணிக்கிறோம்” - எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

Share