Published: 01 Mar 2023 6 AM Updated: 01 Mar 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

வன்கொடுமை சட்டம்: ``அரசு அதிகாரிகளுக்கே விழிப்புணர்வு இல்லை" - தொல்.திருமாவளவன்

``அரசு பேருந்து நிறுத்தம், தண்ணீர் தொட்டி என எது அமைக்கப்பட்டாலும் அது பட்டியலின மக்கள் வாழும் இடங்களில் இருந்து தள்ளியே இருக்கும். தண்ணீர் குழாய் கூட அமைக்க மாட்டார்கள்” - திருமாவளவன்