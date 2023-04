Published: Just Now Updated: Just Now

12 மணிநேர வேலை: `தொழிலாளர்கள் விரோத சட்டமா?’ - சட்டசபை விவாதத்தில் நடந்தது என்ன?!

ஆளுங்கட்சி, கொங்குநாடு மக்கள் கட்சியைத் தவிர்த்த மற்ற கட்சிகள் அனைத்தும் சட்டத்திருத்தத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

