Published: 21 Jul 2023 6 AM Updated: 21 Jul 2023 6 AM

I.N.D.I.A Vs NDA... இரு அணிகளிலும் சேராத 11 கட்சிகளால் யாருக்கு சாதகம்?!

எதிர்க்கட்சிகளின் ‘இந்தியா’ அணி, ஆளும் பா.ஜ.க தலைமையிலான என்.டி.ஏ ஆகிய இரு கூட்டணிகளிலும் இடம்பெறாமல் 11 கட்சிகள் இருக்கின்றன.