இந்தியாவில் 3 ஆண்டுகளில் 13 லட்சம் பெண்கள், குழந்தைகள் மாயம்... `பகீர்' கிளப்பும் NCRB ரிப்போர்ட்!

இந்தியா முழுவதும் சுமார் 13 லட்சம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் கடத்தப்பட்டிருப்பதாக, தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் (NCRB) அதிர்ச்சி தகவலை அளித்திருக்கிறது.