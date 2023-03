Published: 28 Mar 2023 9 AM Updated: 28 Mar 2023 9 AM

காங்கிரஸுடன் கைகோத்த 17 எதிர்க்கட்சிகள்... மம்தா இன்; உத்தவ் அவுட்! - நடந்தது என்ன?!

காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வீட்டில் எதிர்க்கட்சிகள் கூடி முக்கிய ஆலோசனை நடத்தின.