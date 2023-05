Published: 22 May 2023 2 PM Updated: 22 May 2023 2 PM

``2019 மக்களவைத் தேர்தல் நம் ராணுவ வீரர்களின் உடல்கள்மீது நடத்தப்பட்டது" - சத்யபால் மாலிக்

``மீண்டும் நீங்கள் அவர்களுக்கு (பாஜக) வாக்களித்தால், அதன்பிறகு உங்களுக்கு வாக்களிக்கும் வாய்ப்பே கிடைக்காது. உங்களை வாக்களிக்கவும் விடமாட்டார்கள்." - சத்யபால் மாலிக்