``நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 234 சிறுமிகளுக்கு குழந்தை திருமணம்!'' - மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிர்ச்சி தகவல்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 234 சிறுமிகளுக்கு குழந்தை திருமணம் நடைபெற்றிருப்பதாக நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா தெரிவித்திருக்கிறார்.