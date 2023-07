Published: Just Now Updated: Just Now

மணிப்பூர் விவகாரம்: எதிர்க்கட்சிகள் கேட்கும் 267, மத்திய அரசு சொல்லும் 176 - சட்டவிதிகள் சொல்வதென்ன?

மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து சட்டவிதி 176-ன்கீழ் விவாதிக்கத் தயார் என மத்திய அரசு தெரிவித்தது. ஆனால், 50-க்கும் மேற்பட்ட எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டவிதி 267-ன்கீழ் மணிப்பூர் குறித்து விவாதிக்கப்பட வேண்டும் எனப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர்.