Published: 18 Jul 2023 9 AM Updated: 18 Jul 2023 9 AM

மிஷன் `2024’: பெங்களூரில் 26... டெல்லியில் 38... கூடும் கட்சிகள் - வேகமெடுக்கும் தேர்தல் பணிகள்

டெல்லியில் இன்று நடைபெறும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மொத்தமாக 38 கட்சிகள் பங்கேற்கவிருப்பதாக பா.ஜ.க தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா அறிவித்திருக்கிறார்.