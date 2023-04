Published: 24 Apr 2023 11 AM Updated: 24 Apr 2023 11 AM

சூடான்: ``413 பேர் பலி, 3,551 பேர் படுகாயம்; உணவு, தண்ணீர் இல்லை" - உலக சுகாதார அமைப்பு தகவல்

``தற்போது சுமார் 50,000 குழந்தைகள் ஆபத்தில் இருக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.'' - மார்கரெட் ஹாரிஸ்

