ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயங்கரவாதத் தாக்குதல்; ஐந்து ராணுவ வீரர்கள் பலியான சோகம்!

ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகள் நடத்தியத் தாக்குதலில், ஐந்து ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர்.

இந்திய ராணுவ வீரர்கள் - ஜம்மு காஷ்மீர்

