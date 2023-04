Published: Just Now Updated: Just Now

மூடப்படும் 500 டாஸ்மாக் கடைகள் - போணியாகாத பகுதிகளில் மட்டும் நடவடிக்கையா?!

தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்துவோம் என்று கடந்த 2016 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்குறுதி அளித்த தி.மு.க, 2021 தேர்தல் அறிக்கையில் மதுவிலக்கு என்ற வாக்குறுதியை தவிர்த்தது.