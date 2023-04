Published: 06 Apr 2023 9 AM Updated: 06 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

'5 ஆண்டுகளில் 61 தற்கொலைகள்' - மத்திய உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் என்ன நடக்கிறது?

இந்தியாவில் இருக்கும் மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான ஐஐடி உள்ளிட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மட்டும் 61 தற்கொலைகள் நடந்திருப்பதாக அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

government & politics சென்னை ஐஐடி. ( Durairaj G )