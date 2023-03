Published: Just Now Updated: Just Now

``90% முஸ்லிம்கள் தீண்டாமை மற்றும் சாதிய கொடுமையால் மதம் மாறியவர்களே!" - பீகார் அமைச்சர்

ஐக்கிய ஜனதா தளம் அமைச்சர் அசோக் சவுத்ரி, இந்தியாவிலிருக்கும் 90 சதவிகித முஸ்லிம்கள், தீண்டாமை மற்றும் சாதிய கொடுமையால் மதம் மாறியவர்களே என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.