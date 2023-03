Published: Just Now Updated: Just Now

``முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான்...” - பிறந்தநாள் சிறப்பு பகிர்வு

13 வயதில் கருப்பு, சிவப்பு கொடியைத் தாங்கிப் பிடித்த கரங்கள், தனது 68-வது வயதில், கோட்டையில் கொடிநாட்டிய வரலாறு குறித்து விவரிக்கும் தொகுப்பு...