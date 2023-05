Published: 05 May 2023 1 PM Updated: 05 May 2023 1 PM

`ராஜினாமாவை ஏற்கமாட்டோம்; தலைவராக சரத் பவார் தொடரவேண்டும்!' - கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் முடிவு

`சரத் பவார் கட்சியின் தலைவராக தொடரவேண்டும்' என்று தேசியவாத நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் முடிவுசெய்யப்பட்டது.

