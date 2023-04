Published: Just Now Updated: Just Now

``இடிந்து விழுந்த புதிய தரைப்பாலம்; அந்தரத்தில் தொங்கிய மணல் லாரி” - தஞ்சை மாநகராட்சி அதிர்ச்சி!

மணல் ஏற்றிக்கொண்டு வந்த லாரி ஒன்று பாலத்தின் மேல் சென்றபோது, பாலம் இடிந்து விழுந்தது. இதில் லாரியின் பின்பகுதி ஆதாம் வாய்க்காலுக்குள் சிக்கிக்கொண்டது. முன்பகுதி அந்தரத்தில் தொங்கியது.

