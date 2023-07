Published: 05 Jul 2023 11 AM Updated: 05 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

`16 ஆண்டுகள் வங்கித் தலைவர்; 6 முறை எம்.எல்.ஏ’ - சித்தப்பா சரத் பவாருக்கே செக் வைத்த அஜித் பவார்!

அரசியலில் தன்னை அறிமுகப்படுத்திய சொந்த சித்தப்பா சரத் பவாருக்கே அஜித் பவார் செக் வைத்திருக்கிறார். அஜித் பவாரின் அரசியல் பின்னணி என்ன?