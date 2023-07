Published: 04 Jul 2023 11 AM Updated: 04 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

400 ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்: `அரசின் அதிகாரத்தை அழிக்க நினைக்கிறார் கவர்னர்' - ஆம் ஆத்மி கண்டனம்!

டெல்லி ஆம் ஆத்மி அரசு பல்வேறு துறைகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியில் அமர்த்திய சுமார் 400 ஊழியர்களை லெப்டினன்ட் கவர்னர் வி.கே.சக்சேனா பணிநீக்கம் செய்திருக்கிறார்.