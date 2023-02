Published: Just Now Updated: Just Now

சூடாகும் ஆவின் பணிநீக்க விவகாரம்; தொடரும் ஊழியர்கள் போராட்டம்! - என்ன நடக்கிறது?

பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊழியர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து, பணிநீக்கத்துக்கு எதிராக இடைக்கால தடை பெற்றனர். அதன்பின்னரும்கூட திருப்பூர், விருதுநகர் மாவட்டங்களைத் தவிர பிற மாவட்டங்களில் மீண்டும் பணி வழங்கப்படவில்லை.