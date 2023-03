Published: Just Now Updated: Just Now

`அரசியல் முடிவிலிருந்து விலகியது இதனால்தான்!' - மனம் திறந்த ரஜினிகாந்த்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலில் களம்காண்பதற்கு முன்னரே, அதிலிருந்து தான் விலகியதற்கான காரணம் குறித்து மனம் திறந்திருக்கிறார்.