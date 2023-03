Published: 20 Mar 2023 7 AM Updated: 20 Mar 2023 7 AM

ஸ்டாலின் புகைப்பட கண்காட்சி: திமுக-வுக்கு தேர்தல் பிரசாரம் ; `காலம் பதில் சொல்லும்' - நடிகர் வடிவேலு

மதுரையில் நடைபெறும் மு.க.ஸ்டாலின் புகைப்படக் கண்காட்சியை நடிகர் வடிவேலு பார்வையிட்டார்.