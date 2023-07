Published: 21 Jul 2023 8 AM Updated: 21 Jul 2023 8 AM

உம்மன் சாண்டி குறித்து சர்ச்சை கருத்து... நடிகர் விநாயகன் மீது வழக்கு; வீடு உடைப்பு - நடந்தது என்ன?

உம்மன் சாண்டி குறித்து விநாயகனின் கருத்துக்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்ததை அடுத்து அந்த வீடியோ பதிவை அவர் முகநூலில் இருந்து நீக்கிவிட்டார்.