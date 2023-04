Published: 09 Apr 2023 10 AM Updated: 09 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 11 AM

``புரட்சித் தலைவர், அம்மாபோல எடப்பாடிக்கும் கூட்டம் சேர்கிறது!" - சொல்கிறார் செல்லூர் ராஜூ

“சபாநாயகர் நன்றாகத்தான் நடத்துகிறார். ஆனால், ஆளும் தரப்பினர்தான் குறை சொன்னால், அதைக் காது கொடுத்துக் கேட்கமாட்டோம் என்கிறார்கள்." - செல்லூர் ராஜூ