"மக்கள் நலனைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் சுயநலமாகச் செயல்படுகிறார் செந்தில் பாலாஜி!" - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்

``பொய் சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்ததுதான் இந்த விடியா தி.மு.க அரசு. தி.மு.க, கூட்டணி பலத்தால் சந்தடி சாக்கில் ஆட்சிக்கு வந்த கட்சி. தொடர்ந்து, இரண்டாவது முறையாக தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்த வரலாறே கிடையாது." - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்