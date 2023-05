Published: 29 May 2023 9 PM Updated: 29 May 2023 9 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

”ஸ்டாலின் அரசு ஃபெயிலியர் ஆகிவிட்டது..!” - சொல்கிறார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.காமராஜ்

``ஸ்டாலின் அரசில் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் மலிந்துவிட்டது. எல்லாவற்றிலும் தோற்றுப்போன ஆட்சியாக இருக்கிறது இந்த திமுக ஆட்சி." - ஆர்.காமராஜ்