``மனதில் பட்டதைப் பேசுபவனாக இருக்கக் காரணம் இதுதான்!" - செல்லூர் ராஜூ ஓப்பன் டாக்

`எப்போது இ.டி சோதனை வரும் என்ற பயத்திலேயே ஸ்டாலின் இருக்கிறார். ஏற்கெனவே தூக்கம் இல்லாமல் இருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். அவர் தூங்கிப் பல மாதங்களாகி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.' - செல்லூர் ராஜூ