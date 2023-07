Published: Just Now Updated: Just Now

``ஒட்டு மொத்த தமிழகமும் எடப்படியார் எப்போது முதல்வராவார் எனக் கேட்கிறது!" - எஸ்.பி.வேலுமணி

``எடப்பாடியார் எப்போது முதல்வராவார் என்று ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் கேட்கிறது. தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகச் சிறப்பாகச் செயல்படுவது எடப்பாடியார் மட்டும்தான்." - எஸ்.பி.வேலுமணி