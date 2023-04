Published: Just Now Updated: Just Now

``புல்லட் வண்டிக்கு உதவியாளர் வைத்திருந்தேன்!" - ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் எடப்பாடி பழனிசாமி `கலகல'

``கல்லூரி படிக்கும்போது புல்லட் வண்டிக்கு உதவியாளர் வைத்திருந்தேன்" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் ஜாலியாகப் பேசியது வைரலாகி வருகிறது.