Published: Just Now Updated: Just Now

``நாங்க பெத்தப் பிள்ளைக்கு, ஸ்டாலின் பெயர் வைக்க வர்றாரு..! - சேலத்தில் இ.பி.எஸ் பேச்சு

``இந்த முதல்வர் ஒரு பொம்மை முதல்வர் என்பதை அடிக்கடி நிரூபித்துவருகிறார். காரணம் தனக்குக் கீழ் என்ன நடக்கிறது என்று இவருக்குத் தெரியாது." - இ.பி.எஸ்