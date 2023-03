Published: 09 Mar 2023 11 AM Updated: 09 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``பாஜக வலிமை பெற்றுவிட்டால், வன்முறைகள் அன்றாடக் காட்சிகளாகிவிடும்" - சொல்கிறார் திருமாவளவன்

திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக உருவாகிவருகிறோம் என்கிறது நாம் தமிழர் கட்சி. மாற்று சக்தியாக நாங்கள் உருவெடுத்துவிட்டோம் என்கிறது பா.ஜ.க. இதுதான் கள யதார்த்தமா என்பது உள்ளிட்ட பல கேள்விகளுக்கு ஆழமான பதில்களைக் கொடுத்திருக்கிறார் தொல்.திருமாவளவன்.