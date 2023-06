Published: Just Now Updated: Just Now

``முதல்வர் பேசும்போது பதற்றத்துடன் பேசுவதை பார்த்தேன்!" - வீடியோ மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமி பதில்

`` முதலமைச்சர் இவ்வளவு பதற்றமாக பேசுகிறார். இதற்கு முன்னால் கனிமொழி, ஆ.ராசா ஆகியோரின் ரெய்டுகளின்போதும், கைது செய்யப்பட்ட போதும், திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டபோதும் மு.க.ஸ்டாலின் மௌனம் காத்தது ஏன்?” - எடப்பாடி பழனிசாமி