Published: 13 Aug 2023 9 AM Updated: 13 Aug 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

அறுசுவை உணவு; பந்தலில் 3 லட்சம் பேர், மேடையில் 500 பேர், 10000 சமையல் கலைஞர்கள்; ADMK மாநாடு அப்டேட்

ஏறத்தாழ 1,00,000 அல்லது 1,50,000 நபர்கள் அமரக்கூடிய வகையில் இருக்கை வசதிகளும், மொத்தமாக 3 லட்சம் பேர் பார்க்கக்கூடிய அளவில் பந்தல் வசதியும் அமைக்கபடவிருக்கிறது. அதேபோல மிக பிரமாண்டமான அளவில் 500 பேர் அமரக்கூடிய அளவில் மேடை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.