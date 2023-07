Published: 13 Jul 2023 11 AM Updated: 13 Jul 2023 11 AM

`எடப்பாடி ஒன்றும் அம்மா இல்லை..!’ - மன்னிப்புக் கடித விவகாரத்தில் அப்செட்டில் அதிமுக நிர்வாகிகள்?!

2022-ம் ஆண்டு ஜூலை 11-ம் தேதி நடந்த பொதுக்குழுவில் கட்சியில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் நீக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. சரியாக ஓர் ஆண்டு, அதாவது 2023 ஜூலை 11-ம் தேதி மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்தால் கட்சியில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவார்கள் என்று அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறார் எடப்பாடி.