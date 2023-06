Published: Just Now Updated: Just Now

``அண்ணாமலை தனிநபர் அல்ல; 66 இடங்களில் அதிமுக-வின் வெற்றிக்கு பாஜக உதவியிருக்கிறது'' - கரு.நாகராஜன்

``66 இடங்களில் அ.தி.மு.க-வின் வெற்றிக்கு நாங்களும் உதவினோம். எனவே தி.மு.க-வுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கக் கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை அ.தி.மு.க உருவாக்க கூடாது." - கரு.நாகராஜன்