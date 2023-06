Published: Just Now Updated: Just Now

'டாஸ்மாக் வசூலில் முதல்வர் குடும்பம்..!' - எஸ்.பி.வேலுமணி `பகீர்' புகார்

``முதலமைச்சர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொரு குவாரியிலும், ஒவ்வொரு லாரியிலும், ஒவ்வொரு ட்ரிப்புக்கும் அரசுக்கு செலுத்தும் தொகையைவிட அதிகமாக லஞ்சம் வசூலித்து இந்தத்துறையை முடக்கிவிட்டனர்." - வேலுமணி