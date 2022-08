``மகாத்மா காந்திக்குப் பிறகு பிரதமர் மோடி மட்டுமே!" - ராஜ்நாத் சிங் புகழாரம்

மகாத்மா காந்திக்குப் பிறகு மக்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொண்ட ஒரே தலைவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிதான் என்று பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்திருக்கிறார். The Architect of the New BJP: How Narendra Modi Transformed the Party என்ற புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய ராஜ்நாத் சிங், ``பிரதமரின் ஆட்சி மற்றும் நிறுவனத் திறன்களைப் போல சமகால அரசியலில் அவருக்கு இணை யாரும் இல்லை. சித்தாந்தத்தில் சமரசம் செய்யாமல், தனது புதிய அணுகுமுறையால் பா.ஜ.க-வை தேர்தல் வெற்றி இயந்திரமாக மாற்றியிருக்கிறார். பா.ஜ.க-வின் சித்தாந்தம் மற்றும் அரசியல் நிகழ்வுகள் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் கட்சியின் வெல்லமுடியாத பயணத்துக்கு பங்களித்திருக்கலாம். ஆனால், இந்தக் கருத்தை மக்களிடம் கொண்டு சென்று அவர்களின் நம்பிக்கையை வென்றதில் மோடியின் உத்திக்கு இணையாக எதுவும் இல்லை. ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் பா.ஜ.க-வால் தனக்கு என்ன பணி ஒதுக்கப்பட்டாலும், பிரதமர் மோடி அதை நிறைவேற்றி எதிர்பார்த்ததைவிட அதிகமாக வெற்றிகளை வழங்கினார். சுதந்திர இந்தியாவில் அவரைப் போன்ற தலைவர் வேறு யாரும் இல்லை.