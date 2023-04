Published: Just Now Updated: Just Now

தெலங்கானா: மசோதா விவகாரம்; உச்ச நீதிமன்றத்துக்குச் சென்ற மாநில அரசு - திடீர் ஒப்புதல் அளித்த ஆளுநர்!

`மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் அரசியல் சாசன உரிமைகளுக்கு எதிராக ஆளுநர் தமிழிசை செயல்படுகிறார். உடனடியாக மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கவேண்டும்' என ஆளும் பி.ஆர்.எஸ் கட்சி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.