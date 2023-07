Published: Just Now Updated: Just Now

`சரத் பவார் கட்சித் தலைவர் பதவியிலிருந்து 2 தினங்களுக்கு முன்பே நீக்கப்பட்டுவிட்டார்!' - அஜித் பவார்

தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியை உடைப்பதற்கு இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பே, சரத் பவாரை கட்சியின் தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டு, அஜித் பவார் தலைவராகிவிட்டதாகக் கூறுகிறார்கள்.