Published: 02 May 2023 6 PM Updated: 02 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

"உணர்ச்சிவசப்பட வேண்டாம்; சரத் பவாரிடம் ராஜினாமாவைத் திரும்பப் பெறும்படி கூறவேண்டாம்" - அஜித் பவார்

``சரத் பவாரிடம் ராஜினாமாவைத் திரும்பப் பெறும்படி கட்சித் தொண்டர்கள் கேட்கவேண்டாம்" என்று அஜித் பவார் தெரிவித்திருக்கிறார்.

